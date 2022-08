Letland breekt onder luid applaus allerlaatste Sovjet-monument af: “Hiermee sluiten we een pijnlijke periode af”

In Riga is het allerlaatste Sovjet-monument dat in Letland te vinden was, tegen de vlakte gegaan. De 80 meter hoge obelisk was een gedenkplaats voor slachtoffers van Wereldoorlog II en werd opgericht in 1985. Bovenaan de obelisk waren er drie Sovjet-sterren te zien, onderaan een drie soldaten van het Rode Leger en een vrouw die het “moederland” moest voorstellen. De laatste tijd werd het monument gebruikt als een ontmoetingsplaats voor pro-Russische Letten. Het monument werd onder luid applaus neergehaald.