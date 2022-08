Boeman van de Rode Duivels kan emoties nauwelijks te baas nadat hij bij kleine club eindelijk weer voetballiefde voelt

Samuel Umtiti landde donderdagavond in Lecce om zijn transfer naar de Italiaanse promovendus af te ronden. En of hij daar blij mee was...

Bij FC Barcelona zit de wereldkampioen van 2018 al een tijdje op een dood spoor, ondanks een zwaar contract. Vorig seizoen kwam hij amper in actie voor de Catalanen. Daarnaast was de centrale verdediger maanden out met een breuk in de rechtervoet, die hij had opgelopen op training. Hij werd ook meermaals uitgefloten en lastiggevallen door Barça-fans nadat hij weigerde te vertrekken ondanks verschillende aanbiedingen.

De uitleenbeurt aan Lecce (met een selectiemarktwaarde van 54 miljoen euro een kleine club in vergelijking met de bijna 800 miljoen van Barça) kwam dus als geroepen voor Umtiti, die zijn emoties nauwelijks te baas kon toen de fans van zijn nieuwe club hem luidkeels toezongen.

Samuel Umtiti was ook de boeman van de Rode Duivels op het WK in Rusland van iets meer dan vier jaar geleden. In de halve finale in Sint-Petersburg scoorde de Fransman toen met het hoofd in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor Frankrijk naar de finale mocht en de Duivels veroordeeld waren tot de wedstrijd om de derde plaats tegen Engeland.

© BELGAIMAGE