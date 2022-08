“Begint met een joint, maar leidt soms tot hand-en-spandiensten voor het milieu”: vakbond erkent drugsproblemen bij politie

Het aantal tuchtdossiers over drugsgebruik bij de Antwerpse politie neemt inderdaad toe. Dat zegt Luc Goos van politievakbond NSPV in De Ochtend op Radio 1 naar aanleiding van het interview dat Bart De Wever gaf aan onze redactie. Daarin zei hij dat hij “aan de lopende band politiemensen moet ontslaan wegens drugsgebruik”. Goos gaat nog verder: een occasionele joint leidt soms tot hand-en-spandiensten voor het criminele milieu.

“Ik moet ook aan de lopende band politiemensen ontslaan omdat ze betrapt zijn op het gebruik van middelen. Aan de lopende band, ja. Soms geef je mensen nog een tweede kans in een tuchtzaak, maar ik kan zeggen: de resultaten daarvan zijn verpletterend negatief. Die mensen zie ik meestal binnen het jaar terug voor ontslag.”

Dat zei burgemeester Bart De Wever (N-VA) in een interview aan onze redactie, waarin hij zijn war on drugs verdedigt. Die ligt onder vuur sinds de hevige opflakkering van drugsgeweld in Antwerpen tijdens de zomermaanden – er vonden dertig aanslagen plaats. Maar net als advocaat Kris Luyckx, wijst Bart De Wever ook naar de gebruikers. “Cocaïne duikt op in het zakenleven, in de advocatuur, de media- en cultuursector en ook in de politiek. En ja, ook in mijn partij. Ik vind dat zorgwekkend.”

Drugs verdelen

Ook binnen de politie wordt drugsgebruik dus een steeds groter probleem, aldus De Wever. Luc Goos van politievakbond NSPV beaamt dat. “Jammer genoeg volgen we hiermee een maatschappelijke evolutie”, zegt hij op Radio 1. “Het is moeilijk om een volledig overzicht te krijgen. Er zijn dossiers bij ons en bij andere vakbonden, er zijn ook mensen die niet via een vakbond passeren.”

Volgens Goos krijgen betrapte politiemensen vaak toch een tweede kans. “Als het gaat over niet-problematisch druggebruik”, zegt hij. “Maar jammer genoeg zien we die collega’s toch vaak hervallen. Eens een joint roken is één ding. Maar soms glijdt het af naar drugs verdelen op een feestje. Of zelfs hand- en spandiensten voor het drugsmilieu, zoals eens een dossier inkijken. Dan is natuurlijk geen pardon mogelijk.”

Volgens Goos komt misbruik tegenwoordig mogelijk ook sneller aan het licht omdat er strenger wordt gemonitord wie welke dossiers inkijkt. “Ik wil wel benadrukken dat het om een kleine minderheid gaat”, zegt hij. “Het is bijzonder jammer, want dit schaadt het imago van de hele politie.”