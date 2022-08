Winnaar van jackpot van 1,34 miljard dollar in VS heeft zich nog altijd niet gemeld

Het winnende lotje werd verkocht in het Speedy Café Speedway-tankstation in Des Plaines, Illinois. Maar de winnaar is er zich nog niet komen aanmelden, en intussen is het toch al dertig dagen geleden dat de winnende cijfers bekendgemaakt werden. “We weten niet of de winnaar weet of hij of zij gewonnen heeft”, zegt Harold Mays, regionaal directeur van de nationale loterij in de VS, aan Daily mail. “Dus ik moedig iedereen aan om zijn of haar ticket toch nog eens na te kijken.”

Wie in Illinois meer dan 250.000 dollar wint met de loterij, kan ervoor kiezen anoniem te blijven. Maar zelfs anoniem heeft de winnaar zich nog niet gemeld. Die kan ervoor kiezen het bedrag volledig te claimen en elk jaar een deel te krijgen, of in één keer uitbetaald te worden. In dat laatste geval daalt het gewonnen bedrag van 1,34 miljard naar 780,5 miljoen dollar.