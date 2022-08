“De man met het hoedje” Mohamed Abrini moet soepeler gevangenisregime krijgen in afwachting van proces aanslagen Brussel, vinden zijn advocaten

“Er is geen enkele reden om Mohamed Abrini het strenge isolatieregime op te leggen dat hij sinds zijn overbrenging naar de gevangenis van Andenne krijgt.” Dat zegt de beroepscommissie van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. Na zijn veroordeling tot levenslang voor zijn aandeel in de terreuraanslagen in Parijs, wacht Mohamed Abrini sinds 12 juli in de gevangenis van Andenne op het proces van de aanslagen in Brussel.

Stanislas Eskenazi en Julie Crowet, de advocaten die Mohamed Abrini op het proces van de aanslagen in Brussel zullen verdedigen, hebben hun slag (voorlopig) thuisgehaald. “Sinds hij midden juli vanuit Frankrijk naar een Belgische gevangenis is overgebracht, is hij onderworpen aan een streng isolatieregime. Hij mag niet deelnemen aan groepsactiviteiten, zijn briefwisseling wordt gescreend, hij mag, op enkele strikte uitzonderingen na, niet telefoneren, hij wordt na elke verplaatsing systematisch gefouilleerd, wandelen doet hij alleen in een ruimte van 7 bij 4 meter en wij hebben met moeite 1 uurtje sporten per week kunnen bemiddelen”, aldus de advocaten.

Volgens hen was daar geen enkele objectieve reden voor. “In Frankrijk kreeg Abrini van alle penitentiaire instanties een uitstekend rapport. Hij kreeg bezoek aan tafel, niet achter scheidingsglas, mocht samen met andere gedetineerden aan de wandeling deelnemen en tweemaal per week de sportzaal bezoeken. Kortom: hij kreeg er omzeggens een gewoon detentieregime. Maar sinds hij weer in een Belgische cel zit, worden hem dezelfde strenge voorwaarden opgelegd als na zijn aanhouding op 8 april 2016. Dat is onaanvaardbaar.”

En de beroepscommissie van de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen gaf hen gelijk. Al kan Gevangeniswezen binnen de 30 dagen nog tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Raad van State.

LEES OOK.Levenslang voor Salah Abdeslam voor aandeel in aanslagen Parijs, ook Mohamed Abrini krijgt levenslang

Tweemaal hoofdrol

Mohamed Abrini is, samen met Salah Abdeslam, een van de hoofdbeschuldigden in het assisenproces van de aanslagen van 22 maart 2016. Dat proces gaat in oktober van start. Hij dankt zijn bijnaam “de man met het hoedje” aan de beelden van de bewakingscamera’s op de luchthaven van Zaventem. Die tonen hem met een hoedje op terwijl hij aan de zijde van Najim Laachraoui en Ibrahim El Bakraoui een trolley voortduwt in de hal van de luchthaven. Op elk van die trolleys ligt een bom, verpakt in een reistas. Maar terwijl zijn kompanen Laachraoui en El Bakraoui elk hun bom tot ontploffing brengen en daarbij zelf ook omkomen, zet Abrini het op een lopen. Twee weken later wordt hij in Anderlecht aangehouden.

Abrini bracht de terroristen naar Parijs

Abrini en Abdeslam kregen al de hoofdrol toegewezen op het assisenproces van de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Abdeslam omdat hij de enige overlevende was van het zelfmoordcommando dat meer dan 130 doden en bijna 400 gewonden maakte in de Franse hoofdstad. Maar ook Abrini was volgens het Franse assisenhof een hoofdspeler in het Parijse bloedbad, onder meer omdat hij leden van het terreurcommando van Brussel naar Parijs gebracht heeft. Tijdens het proces is zelfs gesuggereerd dat Abdeslam op het laatste moment de plaats van Abrini zou ingenomen hebben.

Beide mannen werden dan ook tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, Abdeslam weliswaar zonder uitzicht op een vrijlating, terwijl Abrini na het verstrijken van een minimumtermijn van 22 jaar kan vragen om zijn straf bij te sturen.

Link met de “Beatles”

Het lijdt weinig twijfel dat zowel Abdeslam als Abrini ook in Brussel een zware straf te wachten staat. Abrini kan zijn rechtstreekse betrokkenheid bij de aanslagen van 20 maart 2016 niet ontkennen. Dat hij verknocht was aan terreurorganisatie Islamitische Staat blijkt bovendien uit een afgeluisterd gesprek in de gevangenis van Brugge. Abrini pochte er bij Mehdi Nemmouche, de moordenaar van het Joods Museum in Brussel (24 mei 2014, 4 doden), mee dat hij met niemand minder dan Jihadi John, de bekendste beul van ISIS, trouw had gezworen aan de terreurgroep.

LEES OOK.De “Beatles” bevestigen: Brusselaar Oussama Atar was brein achter IS-aanslagen

Arrestatie van Abrini in Anderlecht.

Jihadi John is een van de vier Britse jihadi die verantwoordelijk worden geacht voor de mishandeling en gruwelijke terechtstelling van westerse gijzelaars van IS in Syrië. De gijzelaars noemden de vier de “Beatles”. Jihadi John stierf tijdens een droneaanval in 2015. Aine Leslie Davis wacht in een Britse cel op zijn proces, de twee andere Beatles-terroristen werden in Amerika tot levenslange opsluiting veroordeeld.

LEES OOK.Mohamed Abrini hoopte op een ontsnapping uit de gevangenis