Nieuwe website kampas.be bundelt jeugdverblijven in Vlaanderen

De website is de opvolger van www.jeugdverblijven.be en biedt een overzicht van meer dan 600 locaties in Vlaanderen, zowel jeugdverblijven, hostels of kampeer terreinen, waar jeugdgroepen terecht kunnen. “Alle kalenders worden up-to-date gehouden, zodat groepen meteen zien wat beschikbaar is”, verzekert Frederik Vercammen van CJT. Bezoekers zien er informatie over het gebouw of terrein, maar vinden bijvoorbeeld ook terug of het bereikbaar is met het openbaar vervoer en of er speelmogelijkheden in de buurt zijn.

Het platform is bovenal bedoeld voor jeugdwerk. “Zij zijn de belangrijkste doelgroep en genieten het laagste tarief”, klinkt het. Maar ook de jeugdhulpverlening en sportclubs of scholen op zoek naar een locatie voor zee- of bosklassen, kunnen er terecht, net als verenigingen of grote vriendengroepen, aldus CJT.

Bezoek de website hier.

Honderden boekingen

Intussen noteerde de website al enkele honderden boekingen, laat Vercammen weten. Het is dan ook een drukke periode. “Veel groepen leggen bij het begin van het werkjaar hun locaties vast voor weekends tijdens het schooljaar of een toekomstig zomerkamp.” Maar jeugdgroepen moeten nog niet meteen panikeren. “Iedereen vindt uiteindelijk wel een plek”, stelt Vercammen gerust.

Het centrum wil ook inzetten op recensies, en lanceert daarvoor de komende weken een campagne waarbij jeugdgroepen een waardebon kunnen winnen voor een recensie van hun verblijf. “De vraag naar recensies komt vanuit de jeugdgroepen zelf”, klinkt het. Dankzij de recensies kunnen ze inschatten of een locatie geschikt is en kunnen ze “een ontgoocheling vermijden”. Als er klachten optreden, is dat volgens Vercammen vooral op vlak van “menselijke interactie”, en kunnen die “snel verholpen worden”.

Volgende stap

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle ziet de website als “een volgende stap die we zetten om het jeugdtoerisme in Vlaanderen kwaliteitsvol en professioneel te organiseren”. Ook het CJT is tevreden, en benadrukt dat de site gebruiksvriendelijks is voor uitbaters. “We zorgen niet alleen voor een gratis promotie-instrument, uitbaters kunnen ook kiezen uit verschillende formules op hun maat om met de website aan de slag te gaan.”

Wie als jeugdgroep de taalgrens wilt oversteken, kan daarvoor terecht op de portaalsite opkamp.be, die hen doorverwijst naar de geschikte platformen. Wel is het centrum van plan om de website in meerdere talen te voorzien, zodat ook Frans- of Duitstalige groepen de weg vinden naar Vlaamse locaties.