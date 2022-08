Pakistan roept noodtoestand uit en vraagt om hulp wegens aanhoudend noodweer

De Pakistaanse autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen in hun land en vragen de internationale gemeenschap om hulp wegens het aanhoudende noodweer dat al aan honderden mensen het leven heeft gekost.

De hevige moessonregens van de voorbije maanden hebben in Pakistan voor heel wat overstromingen gezorgd en zo’n 33 miljoen mensen moesten, vooral in het verarmde zuiden en zuidwesten van het land, hun woningen noodgedwongen verlaten, aldus de autoriteiten. Sinds de start van het regenseizoen midden juni kwamen al zeker 937 mensen om het leven bij het noodweer. Er is ook heel wat schade aan huizen, bruggen en wegen.

In de regio’s Sind en Beloetsjistan, waar miljoenen mensen in ontoegankelijke gebieden nog altijd op hulp wachten, wordt bovendien nog meer regen verwacht. Premier Shehbaz Sharif gaf het leger het bevel om de civiele administratie bij te staan en bracht de ziekenhuizen in hoogste staat van paraatheid. Ook riep hij de internationale gemeenschap en donoragentschappen op om hulp te verlenen.