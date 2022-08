Hugo met zijn kleinzoon Tonino en achterkleinzoon Ilyas. — © IF

Oostende

De familie van Hugo is kapot van verdriet nu het levenloze lichaam van Hugo Dewulf (81) werd teruggevonden door een lokale boer in Spanje. “Ergens blijf je hopen, maar dag na dag wordt die hoop steeds kleiner”, klinkt het emotioneel. Hugo was sinds begin augustus als vermist opgegeven nadat hij om sigaretten trok naar het dorp.