“De anderen stonden te filmen met hun gsm”: glazenwasser Ronny (53) riskeerde zijn leven om vrouw uit dodelijke brand te redden

Glazenwasser Ronny De Mulder (53) uit Oostakker is vrijdag gehuldigd voor de heldendaad waarmee hij in mei vorig jaar in Wondelgem een vrouw uit een brandend huis heeft gered. “Toen ik aankwam, stonden er meer dan honderd mensen. In plaats van te helpen, filmden ze de brand met hun gsm.”

Heel wat Gentenaars keren hun kar als ze in de verte een dikke rookpluim zien. Niet zo bij glazenwasser Ronny De Mulder uit Oostakker. Op 19 mei zette hij meteen vaart naar de Winkelstraat in Wondelgem. Een uitslaande dakbrand kostte daar het leven aan een weduwe en haar hond. Maar dat de dochter van het slachtoffer het nog kan navertellen, dankt ze aan de heldendaad van Ronny.

“Toen ik aankwam, stonden daar zeker al honderd mensen. In plaats van een matras te leggen, stonden ze te filmen met hun gsm”, vertelt Ronny. “Ik heb meteen de ladders van mijn wagen gepakt en ben naar boven geklommen. Ik heb die vrouw door het raam proberen gerust te stellen. Door de enorme hitte sprong het glas. Nadien heb ik haar op mijn schouder gelegd en naar beneden gedragen.” (lees verder onder foto)

De vrouw zag zwart van de rook en bleef Ronny maar bedanken. De glazenwasser ging diezelfde dag nog terug aan de slag. “Maar enkele uren laten ben ik in mijn auto in tranen uitgebarsten”, vertelt hij. “Pas toen besefte ik wat ik had gedaan.”

Smaak van rook

“Ik had zelf zwaar verbrand kunnen zijn of het met mijn leven hebben bekocht. Drie dagen lang heb ik haast geen oog dichtgedaan. Die rookgeur bleef in mijn neus zitten en als ik iets at, smaakte dat ook naar de rook.”

Ronny heeft sinds de feiten nog geen contact gehad met de vrouw die hij heeft gered. Stad Gent zette de held vrijdag wel in de bloemetjes voor zijn moed en zelfopoffering. Van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) kreeg hij behalve felicitaties en een mand vol Gentse lekkernijen ook een medaille en een oorkonde. (lees verder onder foto)

“Het is een beeld dat Ronny waarschijnlijk nooit zal vergeten”, zegt De Clercq. “Dankzij zijn snelle en adequate handelen leeft die vrouw nog. Het is zeer uitzonderlijk wat Ronny heeft gedaan. Hij is een voorbeeld voor iedereen. En als hij ooit eens iets anders wil doen dan glazenwassen: bij de brandweer zoeken ze altijd volk. Ik ben er zeker van dat hij meer dan geschikt is.”

Maar misschien is Ronny tegen dan al ingelijfd door de federale politie. Want een tijd geleden heeft hij die ook eens uit de nood geholpen. “Ik was in Oudburg aan de slag toen de agenten achter een vluchtende crimineel zaten. Ik ben in mijn auto gesprongen en door in de verkeerde richting te rijden, kon ik die gast klemrijden. Ik heb hem vastgestekt, op de grond gelegd en overhandigd aan de politie. Die boete voor mijn verkeersinbreuk heb ik nooit gekregen.”

Burgemeester De Clercq en held Ronny De Mulder.