Bestelwagen rijdt in op terras in centrum van Brussel: zes gewonden

In het centrum van Brussel is een bestelwagen vrijdagmiddag net voor 13 uur ingereden op een terras. Daarbij zijn zes mensen lichtgewond geraakt. De bestuurder is na de aanrijding gevlucht met zijn wagen en wordt momenteel gezocht door de politie.

Het incident deed zich voor aan bar-restaurant Le Corbeau i in de Sint-Michielsstraat, een zijstraat van de Nieuwstraat, in het centrum van Brussel. De bestelwagen reed in op een terras waar mensen zaten te lunchen en verwondde daarbij zes mensen, al gaat het volgens de brandweer om lichte verwondingen. Niemand zou er erg aan toe zijn.

“Er is een bestuurder van een bestelwagen ingereden op een terras”, bevestigt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de Brusselse politie. “Na de aanrijding is de bestuurder gevlucht aan boord van zijn bestelwagen. Hij wordt momenteel opgespoord. Daarvoor is onder meer de helikopter van de federale politie opgeroepen.”

De politie heeft ter plaatse ook een perimeter ingesteld voor het onderzoek. Over de juiste omstandigheden van de aanrijding en de eventuele motieven van de bestuurder bestaat nog geen duidelijkheid.

Getuigen beweren dat ze de dader “Allahoe akbar” hoorden roepen, maar dat is niet bevestigd door de politie. Het is dus nog niet duidelijk of het ging om terreur.

De dader is volgens de politie ook niet uitgestapt maar is direct na de aanrijding doorgereden. Volgens getuigen staat het wel vast dat hij moedwillig op het terras is ingereden en dat het niet om een ongeval gaat.

Het Brusselse parket kan nog geen duidelijkheid geven over de omstandigheden van het incident. “Voorlopig kunnen we enkel bevestigen dat er een bestelwagen is ingereden op een terras en dat de dader gevlucht is”, zegt woordvoerster Willemien Baert.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zegt op Twitter in nauw contact te staan met de veiligheidsdiensten. “De situatie wordt op de voet gevolgd”, schrijft ze.

