Autodiefstal krijgt vreemde ontknoping: “Wagen 1,5 km verderop gevonden met 60 km extra op de teller”

Een bizarre autodiefstal woensdagnacht in het centrum van Torhout heeft vrijdagochtend een nog vreemdere ontknoping gekregen. Een verwarde man die zich niet meer herinnerde waar hij zijn Ford Kuga had geparkeerd, deed daarvan aangifte bij de politie die tevergeefs een zoektocht hield. De auto werd vrijdagochtend anderhalve kilometer verder teruggevonden. “En volgens de eigenaar staan er plots 60 extra kilometers op de teller”, zegt korpschef Kris Depovere.

Woensdagnacht rond 1 uur liep een man binnen in het commissariaat van politiezone Kouter in Torhout. Dinsdagavond waren er festiviteiten in het centrum en de man had zijn acht jaar oude Ford Kuga geparkeerd op centrumparking Deprez in de Blekerijstraat. Toen de man terugkeerde, vond hij zijn wagen niet terug. Hij moest bij de politie echter toegeven dat hij zich eigenlijk niet goed meer herinnerde waar hij zijn auto gelaten had.

De politie ging zelf op zoek naar de Ford en keek niet alleen op parking Deprez, maar ook op andere parkings en straten in de buurt. Ook ANPR-camera‘s werden gecontroleerd, maar nergens was een spoor van de Ford. De politie ging er dan maar vanuit dat de wagen gestolen was en liet het voertuig seinen.

Spullen verdwenen

“Vrijdagochtend kregen we plots melding van een vrouw uit de Schavelarestraat buiten het centrum van Torhout”, zegt korpschef Kris Depovere. ”Ze had over de diefstal gelezen en merkte een voor haar vreemde Ford Kuga in de straat op. We reden meteen ter plaatse en het bleek wel degelijk het verdwenen exemplaar te zijn.”

“Ook de eigenaar kwam ter plaatse. Die ontdekte dat er niet alleen enkele kleine spullen verdwenen waren, maar dat er ook plots 60 kilometer meer op de teller staat. Verder was de wagen wel intact. Het is voor ons nog een raadsel wat er gebeurde, maar we zoeken dit zeker verder uit.”

Na sporenonderzoek kon de eigenaar zijn auto al terug mee naar huis krijgen. Hij zal wel nieuwe nummerplaten moeten aanvragen.