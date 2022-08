Veel doden bij luchtaanval op kleuterschool Ethiopië

In de door conflicten geteisterde Ethiopische regio Tigray is een luchtaanval uitgevoerd op een kleuterschool in de regionale hoofdstad Mek’ele. Dat melden plaatselijke media en de rebellen. Volgens de berichten zijn bij de aanval verscheidene burgers, onder wie kinderen, om het leven gekomen. Om hoeveel slachtoffers het precies gaat, is voorlopig onduidelijk.