‘Home alone’ was een kaskraker die honderden miljoenen opbracht, maar voor veel acteurs was het sprookje niet van lange duur. — © ISOPIX

‘Home alone’-acteur Devin Ratray, die in de film Kevins grote broer Buzz speelde, wordt ervan beschuldigd in 2017 een vrouw te hebben verkracht nadat hij een verdovend middel in haar drankje had gedaan. Maar Ratray is lang niet de eerste ster uit de 32-jaar oude film die al in een negatief daglicht kwam te staan.