Mark van Bommel is benieuwd naar reactie Antwerp op Gent: “Onnodige nederlaag op ongelukkig moment”

Je moet het hem nageven: Mark van Bommel verstopt zich niet na de uitschakeling van Antwerp in Europa. Hij was beschikbaar voor de krantenjournalisten. “Ik wil er graag nog een flankaanvaller bij”, zei de Nederlander.

De ontgoocheling is groot op de Bosuil. “We hadden graag de Europese groepsfases gehaald. En sterker nog: we hadden willen overwinteren. Dat is nu niet gelukt”, sprak Mark van Bommel. “Maar we zijn een ploeg in opbouw. Ik heb bij clubs gespeeld die top zijn, die elke wedstrijd moeten presteren. Waar winnen een evidentie is. Zo ver zijn wij nog niet. Maar dit was wel een onnodige nederlaag op een ongelukkig moment.”

Van Bommel heeft zijn spelersgroep toegesproken na de 1-3-nederlaag tegen Basaksehir. “Ik heb de jongens gezegd dat ik niemand iets verwijt, dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn. En dat het nu aan ons is om te laten zien dat we een team zijn. Ik ben benieuwd hoe we gaan reageren. Zondag wacht alweer AA Gent: dat is een sterke tegenstander, goeie ploeg.”

Antwerp loopt zes Europese matchen mis, binnen de club valt te horen dat de kern wellicht afgeslankt zal moeten worden. “Ik moet duidelijk zijn”, aldus ook Van Bommel. Graag zou hij er zelf nog een versterking bij krijgen. “Door de blessure van Balikwisha hebben we weinig opties op de flanken. Daar zijn we nog op zoek naar vers bloed.”