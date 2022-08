Moderna naar rechtbank tegen Pfizer en BioNTech

Moderna zegt dat Pfizer en BioNTech, die allemaal een coronavaccin op de markt brachten, zijn intellectueel eigendomsrecht heeft geschonden met betrekking tot de mRNA-technologie in zijn coronavaccin. De bedrijven zouden de technologie zonder toestemming hebben gekopieerd.

Moderna zegt dat het de zaak start in de VS en in Duitsland. Het bedrijf zal niet eisen dat het coronavaccin van Pfizer en BioNTech van de markt wordt gehaald, maar wil wel een schadevergoeding.