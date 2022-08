Anderlecht loot West Ham en Deense leider Silkeborg, AA Gent speelt tegen Noorse nummer één Molde in Conference League

Anderlecht, dat bij de loting in pot drie zat, kreeg een stevige klepper uit pot één voor de kiezen. West Ham, vorig seizoen nog halvefinalist in de Europa League, is topfavoriet om groep B van de Belgische recordkampioen te winnen. De ‘Hammers’ namen het vorig jaar ook al op tegen een Belgische tegenstander: tegen Genk werd het 2-2 in Limburg en 3-0 in Londen. Voor de tweede plek (en een plekje in de volgende ronde) lijkt Anderlecht daarom vooral te zullen moeten afrekenen met ‘FCSB’, het vroegere Steaua Boekarest, en Silkeborg IF. Dat laatste team is de verrassende leider in de Deense hoogste klasse.

AA Gent treft in groep F twee leiders uit buitenlandse competities. Molde FK staat helemaal bovenaan de Noorse Eliteserien en lijkt na twee tweede plaatsen op rij vast van plan de dominantie van Bodo/Glimt te doorbreken. De Ierse nummer één Shamrock Rovers zou minder problemen moeten opleveren. Djurgarden IF zegt de doorsnee voetballiefhebber misschien niet veel, maar de Buffalo’s kunnen de Zweedse nummer drie maar beter niet onderschatten. Terwijl zij in de play-offronde van de Europa League een lesje in nederigheid kregen van Omoinia,de nummer zeven uit Cyprus, zette Djurgarden met APOEL de Cypriotische nummer drie opzij.