“Ze sloegen met matrakken op doodbrave supporters met kinderen”: verbolgenheid over “politiegeweld” tijdens voetbalrellen in Antwerpen

Het was geen memorabele avond op de Bosuil donderdag. Het Turkse Basaksehir schakelde na een 1-3 zege de Great Old uit voor een plaats in de groepsfase van de Conference League.

Kort voor het einde van de match had een honderdtal amokmakers van de harde kern op de staanplaatsen van Tribune 4 het stadion al verlaten. Ze wilden verhaal halen bij de bezoekende supporters aan de overkant van het veld, die voor en tijdens de wedstrijd de Antwerp-fans provoceerden. “Op de Oude Bosuilbaan, aan de bezoekerstribune, kwam het tot een confrontatie met onze ploegen die de supportersstromen in goede banen moesten leiden”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie.

Agente gewond

Daarbij raakte één vrouwelijke agente gewond aan de knie. “De mobiele eenheid kwam snel ter plaatse om de probleemzoekers te ontzetten richting de Jan Welterslaan”, zegt Migom. Daarbij zette de politie het waterkanon in en werd er met traangasbommen gegooid. In het tumult raakte nog een tweede politieman gewond. Beide politiemensen moesten naar het ziekenhuis. De vrouw is enkele dagen arbeidsongeschikt. (Lees verder onder de foto)

© rr

Huilende kinderen

Niet alleen onruststokers, maar ook gewone Antwerp-supporters die van de familietribune kwamen deelden blijkbaar in de klappen. “Ik kom al 47 jaar naar Antwerp en heb met mijn dochters van 13 en 15 een abonnement op de familietribune”, zegt Danny Verstraeten uit Pulle. “Maar hoe driest de flikken er na de match invlogen, had ik nog niet meegemaakt.”

De Antwerp-fans uit de familietribune mochten de Oude Bosuilbaan niet meer op in de richting van de rotonde omdat de gefrustreerde hooligans daar op de poort van de Turkse bezoekers stonden te beuken. “De politie heeft dan gechargeerd te paard, spoot kwistig met pepperspray en klopte met de matrak, ook op doodbrave supporters die met hun kinderen, zoals ik met mijn dochters, gewoon naar huis probeerden te gaan. Ik zag huilende kinderen, bebloede gezichten. Een dikke schande was het. Het politiegeweld was buiten elke proportie.”

Camerabeelden

De heisa aan de familietribune kwam er vermoedelijk toen de politie een tweede conflict in de kiem probeerde te smoren. Een deel van de vechtersbazen wilde de oproerpolitie namelijk in de rug aanvallen, maar die kon dat plan net vermijden. “Drie personen werden gearresteerd, waarvan één gerechtelijk”, aldus Migom. Mogelijk volgen nog meer arrestaties, de politie startte een onderzoek en bekijkt daarvoor de beschikbare camerabeelden in en buiten het stadion.

De heisa zorgde ervoor dat de bezoekende supporters, waaronder veel Belgische en Nederlandse Turken, pas na middernacht onder begeleiding het Bosuilstadion mochten verlaten. Dat kon hen weinig deren, na de overwinning en de Europese kwalificatie was het feest – helaas voor Antwerp – al lang ingezet.