TOT ONZE GROTE SPIJT. Herman liet zijn vrouw achter voor een avontuur op de Filipijnen. “Ik wilde niet verzuren”

Herman was boekhouder, had een huwelijk met drie kinderen en is al heel zijn leven een avonturier in hart en nieren. Rond zijn vijftigste, wanneer zijn kinderen oud genoeg zijn en zijn huwelijk uitgedoofd, laat hij alles achter om op de Filipijnen een duikresort te beginnen. Hoe moeilijk ook, het was een beslissing die noodzakelijk was om grote spijt te vermijden.