Voorzitter Fed: “Strijd tegen inflatie zal gezinnen doen afzien”

De strijd tegen de inflatie in de Verenigde Staten zal “de Amerikaanse gezinnen en bedrijven doen afzien”, maar de strijd niet aangaan zou de economie nog zwaardere schade toebrengen. Dat heeft Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), vrijdag gezegd.

Powell zei in Wyoming dat de Fed “krachtig haar mogelijkheden zal gebruiken” door de rente op te trekken. “Een terugkeer naar prijsstabiliteit zal tijd vergen en een lange periode van zwakkere groei met zich meebrengen, alsook een vertraging van de arbeidsmarkt”, aldus Powell.

Ook in de eurozone is de economische activiteit in augustus voor de tweede maand op rij gekrompen. Dat bleek eerder al uit cijfers van marktonderzoeker S&P Global. De gegevens zijn een nieuw bewijs dat het eurogebied gebukt gaat onder de hoge inflatie, die de koopkracht van consumenten onder druk zet. Ook worstelen bedrijven met hoge inkoopkosten en personeelstekorten. Een recessie voor het negentien landen tellende blok lijkt daarmee steeds waarschijnlijker.