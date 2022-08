Spoedzitting Europese energieministers

Het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie plant een “dringende” vergadering van de ministers van Energie van de 27 lidstaten. Dat heeft premier Petr Fiala vrijdag bekendgemaakt via twitter. Het is de bedoeling dat er specifieke noodmaatregelen op tafel belanden om de energietoestand het hoofd te bieden.

De ministers kwamen de laatste keer eind juli bijeen. Toen raakten ze het eens over een vrijwillig plan om het gasverbruik in elke lidstaat terug te schroeven. Daarbij wordt gemikt op een daling met 15 procent van de vraag in elk land vergeleken met het gemiddelde van de voorbije vijf jaar.

Voordien hadden de 27 al beslist voor de winter hun ondergrondse gasopslag maximaal te vullen (dus voor minimaal 80 procent). Intussen blijven de leveringen vanuit Rusland, vooral via de toevoerlijn Nord Stream 1, ver onder de capaciteit.

Leverancier Gazprom heeft de capaciteit de voorbije weken voor maar 20 procent gebruikt én heeft voor volgende week een onderbreking van een aantal dagen aangekondigd, wegens onderhoud. De energieprijzen blijven in Europa de records opstapelen.