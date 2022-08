Tienermeisjes aangerand in Gents zwembad: twee minderjarigen opgepakt en op zwarte lijst gezet

In het Gentse zwemcomplex Rozebroeken zijn donderdag enkele tienermeisjes betast en aangerand door twee jongens. De redders en de politie grepen snel in: de minderjarige jongens zijn verhoord en meteen op de zwarte lijst van het zwembad gezet.

“Wat gisteren voor mijn dochter een leuke middag moest worden, draaide uit op een nachtmerrie.” Frédéric Dupré, vader van een 13-jarige dochter, is boos over wat zich donderdag heeft afgespeeld in Lago Rozebroeken, een zwemcomplex in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg.

Zijn dochter werd in het zwembad door twee tienerjongens lastiggevallen en betast aan haar borsten en geslachtsdelen. “Ze was in shock. Die jongens waren erg agressief”, zegt Dupré.

Redders grijpen in

Zodra de redders van het zwembad het incident in de gaten kregen, werd de politie erbij gehaald en werden de twee jongens meegenomen en verhoord. Ze zouden verschillende meisjes lastig hebben gevallen of aangerand.

“De twee minderjarige jongeren zijn opgepakt en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor”, zegt Eva Houpels van de Gentse lokale politie. “Hun identiteiten werden genoteerd en ze hebben een verklaring afgelegd.”

© fvv

“We betreuren dit ten zeerste”, reageert Lore Walravens, woordvoerder van zwembaduitbater Lago. “De politie was er gelukkig erg snel bij en heeft de jongens meteen uit het zwembad gehaald.”

De camerabeelden vanuit het zwemcomplex werden aan de politie gegeven en de namen van de twee minderjarige jongens zijn op de zwarte lijst gezet. Dat betekent dat ze niet meer binnen mogen in het zwembad Rozebroeken, noch in drie andere Lago-zwembaden in Vlaanderen.

Vrijgelaten

Vader Frédéric Dupré, die bekend is als ex-speler van voetbalclub KAA Gent, benadrukt dat het zwembadpersoneel en de politie snel en goed hebben gehandeld. “Ik mag er niet aan denken wat er nog was kunnen gebeuren.”

De twee minderjarigen werden in overleg met het parket donderdag vrijgelaten, bevestigt de politie. “Maar het onderzoek loopt nog”, zegt Houpels. “De processen-verbaal worden overgemaakt en het parket zal hier een passend gevolg aan geven.”

Machteloos

Dupré zegt zich vragen te stellen bij de afloop. “Dat die jongens nadien gewoon vrijgelaten zijn, dat begrijp ik echt niet. Het gaat om jongeren met een statuut als asielzoeker. De politie zei me dat ze een tik op de vingers zullen krijgen, maar verder niks. Als ouder sta je daar machteloos tegenover.”

“Waarom worden zulke gasten niet begeleid? Hoe groot is de kans, denk je, dat ze vandaag gewoon ergens anders hetzelfde gaan doen? De politie doet ook maar haar werk, dit moet hogerop worden aangepakt. Dit is falend beleid.”