Voormalige Duitse ‘leerkracht van het volk’ moet voor rechter verschijnen door extremistische video’s

Een voormalige Duitse schoolleraar die bekendstaat als de “leerkracht van het volk”, door video’s waarin hij extreemrechtse ideeën verkondigt, is vrijdag voor de rechter verschenen in Berlijn. Hij wordt ervan beschuldigd illegale propaganda en symbolen te hebben verspreid.

Een tiental aanhangers van de 42-jarige Nikolai Nerling was ook aanwezig in de rechtbank. De man had daags voordien op de berichtendienst Telegram een oproep gedaan, zo schrijft de krant Bild. De rechter waarschuwde hen dat hij het niet zou toestaan dat ze zouden klappen of roepen tijdens de zitting.

Nerling zou propaganda en symbolen verspreid hebben van groepen die verboden zijn door de grondwet. Zo wordt hij ervan beschuldigd op een van zijn YouTube-kanalen een interview met Ursula Haverback te hebben verspreid, waarin ze de Holocaust ontkent. Hij heeft ook al beelden gedeeld waarin mensen een nazigroet maken.

Daarnaast wordt de man beschuldigd van aanranding en het verstoren van de rust, nadat hij een event verstoorde en iemand verwondde. Daarnaast zou hij mensen beledigd hebben en schade aangebracht hebben aan eigendom. Ook hangt hem een contactverbod boven het hoofd.

Een aantal jaar geleden verloor Nerling zijn job als leerkracht lager onderwijs in Berlijn, vanwege de extremistische boodschappen op zijn YouTube-kanalen. De rechtszaak zal vermoedelijk twee dagen duren.