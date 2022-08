Ze waren “moegestreden”, maar na vier zware jaren mogen Stefan (44) en Kevin (39) zich dan toch officieel de papa’s van Rocco (4) noemen

Kevin en Stefan vierden vorige week de verjaardag van hun vierjarige zoon Rocco een beetje in mineur. Al vier jaar ijveren ze er immers voor om hun zoon erkend te zien als hun eigen zoon. Stefan en Kevin willen al jaren de dubbele vaderlijke afstammingsband ingevuld zien. Alleen stootte het duo op een duidelijk ‘neen’ van het Oostendse stadsbestuur.

LEES OOK. Na vier jaar (!) mogen Stefan en Kevin zich nog steeds niet officieel de papa’s van Rocco noemen: “Een complete ramp”

“We ontmoetten alle partijen, waaronder de bevoegde schepenen, de burgemeester en tientallen medewerkers van de stad, al vijf keer. Het mailverkeer is ondertussen niet meer op twee handen te tellen. We zijn moegestreden om eindelijk als vader erkend te worden van Rocco. In het begin waren we vooral boos, maar die boosheid heeft ondertussen plaats gemaakt voor teleurstelling. Men heeft ons al verschillende keren gevraagd waarom we niet verhuizen naar een stad waar de procedure wel gemakkelijk gaat. Ondertussen is het eerder een principiële kwestie geworden”, zei het koppel eerder over de zaak. (lees verder onder de foto)

Kevin en Stefan ijverden vier jaar lang voor de erkenning van hun zoontje. — © Jeffrey Roos

De stad kreeg echter al meerdere jaren negatieve adviezen van Burgerzaken Vlaanderen, het parket, en de Centrale Autoriteit van de Burgerlijke Stand. Het stadsbestuur zegt dat de grote wil er wel was, maar dat ze aan wettelijke verplichtingen gebonden waren. “Er waren de laatste tijd heel wat contacten met de Centrale Autoriteit van de Burgerlijke Stand, de verschillende administratieve diensten en de ministeriele kabinetten”, duidt schepen van Burgerlijke Stand, Hina Bhatti (Open VLD). “We hebben steeds het belang van het kind centraal geplaatst. Aan de biologische vader werd daarom gevraagd om een document te ondertekenen waarin hij verklaart akkoord te zijn met de erkenning door de andere vader. Dat biedt het kind extra rechtszekerheid in geval van potentiële latere conflicten.” (lees verder onder de foto)

Volgens schepen Hina Bhatti steekt de stad haar nek uit met de erkenning. Ze vraagt dan ook een wettelijke en duurzame oplossing. — © Jeffrey Roos

Dat zorgt ervoor dat de badstad voor het eerst twee vaders erkend heeft. De stad steekt daarmee naar eigen zeggen haar nek uit en roept het federale parlement en de hogere overheid op om een duurzame oplossing te zoeken. “Het kan niet de bedoeling zijn dat steden en gemeenten deze beslissingen moeten nemen. Dit moet geregeld worden via de Belgische wetgeving”, aldus de schepen.

Champagne staat koud

“We moeten er zelf nog van bekomen”, zegt Stefan, terwijl hij heel diep zucht. De man kan zijn geluk niet op. “In de eerste plaats zijn we blij voor Rocco. Stad Oostende heeft hierbij een duidelijke voortrekkersrol gespeeld en ik hoop nu dat dit opening geeft aan andere steden en gemeenten in ons land. Andere steden moeten hun voorbeeld nu volgen, want het kan duidelijk wel. Nu moet het parlement haar werk doen en een federale wetgeving rond dit dossier bouwen.”

En of ze gaan vieren. “Rocco heeft van de hele heisa – terwijl het wel over hem gaat – niets gemerkt”, vervolgt Stefan. “Hij gaat gewoon om 19 uur naar zijn bedje zoals dat bij een vierjarige gaat. Maar je kan er van op aan dat er een fles champagne koel staat die om 19 uur ontkurkt wordt. Er valt een enorme last van onze schouders. We zijn eindelijk beiden de papa van onze Rocco. Het feit dat Rocco nooit erfenisrechten zou hebben moest er iets met ons gebeuren, was verschrikkelijk. Hij is onze zoon en heeft elk recht op ons bezit.”

(Jeffrey Roos)