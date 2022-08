Verdachte op borg vrij voor mensenhandel en zwartwerk op bouwwerf

Een 48-jarige Turk is door de Brugse raadkamer onder voorwaarden en op borg vrijgelaten in een onderzoek naar mensenhandel door economische uitbuiting. Dat bevestigt de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent. Vijf Georgiërs sliepen zelfs in de bakkerij die ze moesten renoveren.

Het onderzoek ging in april van start naar aanleiding van een controle op een werf in Roeselare. Vijf Georgiërs waren aan de slag tijdens de renovatie van een bakkerij. De sociale inspectiediensten stelden heel wat inbreuken vast, zoals zwartwerk. Bovendien wezen bepaalde elementen in de richting van mensenhandel door economische uitbuiting. De arbeiders sliepen immers in het pand dat ze moesten verbouwen.

Na verder onderzoek kwam de vermoedelijke werkgever van de Georgiërs in het vizier van de speurders. De Turk, die in Duitsland woont, werd dinsdag door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden. De verdachte blijft de feiten echter met klem ontkennen. In die omstandigheden drong de verdediging vrijdagochtend met succes aan op een vrijlating onder voorwaarden. Hij mag de gevangenis wel pas verlaten na de betaling van een borgsom van 25.000 euro. Het arbeidsauditoraat heeft beslist om geen beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de raadkamer.