NAVO-kandidaten Zweden en Finland herhalen engagement terreur te bestrijden

“Finland en Zweden hebben hun engagement herhaald, dat vastgelegd is in het trilaterale memorandum (ondertekend bij de NAVO-top in Madrid in juni, nvdr.), om solidariteit en volledige samenwerking te tonen met Turkije in de strijd tegen alle vormen en manifestaties van het terrorisme”, aldus het persbericht van het Turkse presidentschap.

Sinds midden mei blokkeerde Turkije het toetredingsproces van beide Noordse landen. Ankara beschuldigde hen ervan strijders van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en Syrisch-Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) te steunen. Eind juni ondertekenden de drie landen in de marge van de NAVO-top in Madrid dan een memorandum, dat de weg vrijmaakte voor het toetredingsproces. Ankara plaatste daar wel voorwaarden tegenover, zoals de uitlevering van mensen die Turkije als “terroristen” bestempelt.

Nieuwe trilaterale ontmoeting in de herfst

Een nieuwe trilaterale ontmoeting moet plaatsvinden in de herfst, meldde het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken na de vergadering van vrijdag in Helsinki. In de korte mededeling stond dat experten van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie van de drie landen aan de vergadering deelnamen.

Tot dusver hebben de parlementen van 23 NAVO-lidstaten, waaronder België op 20 juli, de toetreding van de twee Noordse landen geratificeerd. Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Portugal, Slovakije, Spanje en Turkije moeten dat nog doen, zo blijkt uit een lijst die de parlementaire assemblee van de NAVO (NATO PA) bijhoudt.

Stockholm en Helsinki zagen af van hun traditionele neutraliteit en kondigden hun intentie aan om NAVO-lid te worden na de Russische invasie in Oekraïne.