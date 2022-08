Elisabeth schiet de hoofdvogel af: nooit eerder vloog ooievaar uit het Zwin zo snel naar Afrika

Elisabeth, toen nog in het Zwin bij het bezenderen. — © IF

Elisabeth is een van de vijf ooievaars die dit jaar een zendertje aangemeten kreeg, en dat in het kader van wetenschappelijk onderzoek rond ooievaars dat al jarenlang loopt. De jonge zenderooievaars vertrokken dit jaar vroeger dan gewoonlijk uit het Zwin. Al op 6 augustus vlogen ze zuidwaarts, bijna twee weken vroeger dan de gemiddelde vertrekdatum in de periode 2019-2021. “Dat vroege vertrek ligt aan het warme weer”, klinkt het in het Zwin. “De opstijgende warme lucht zijn ideale vliegcondities.”

In amper 19 dagen vloog ze naar Marokko, een reis van 2.000 kilometer in vogelvlucht. Nog nooit vloog een ooievaar uit het Zwin zo snel naar het continent Afrika. Ook de Straat van Gibraltar, de oversteek van 15 kilometer lang waar ooievaars zich vaak niet aan wagen, bleek geen probleem. Ondanks de sterke wind.

“Het is nu heel spannend om te zien wat Elisabeth zal doen. Murshid, die vorig jaar zo vroeg overstak, vloog uiteindelijk ook nog eens de Sahara over”, aldus Ina De Wasch, directeur in het Zwin. Hij was daarmee de enige van de Zwin-zenderooievaars die de West-Afrikaanse Sahel bereikte, in vogelvlucht ruim 4.000 kilometer van het Zwin vandaan. Helaas kwam Murshid toen na enkele weken om. Ook de andere bezenderde ooievaars leven nog.