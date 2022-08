Amnesty International: “Russische schijnprocessen tegen krijgsgevangenen in Marioepol illegaal en onaanvaardbaar”

Elke poging van door Rusland gesteunde gewapende groepen om Oekraïense krijgsgevangenen te berechten in een zogenaamd ‘internationaal tribunaal’ in de bezette havenstad Marioepol zijn “illegaal en onaanvaardbaar”. Het is nog maar eens een wrede actie tegen een stad die al heel erg te lijden heeft gehad onder Ruslands agressieoorlog tegen Oekraïne, zegt Amnesty International vrijdag in een persbericht.