Antwerp breekt contract van doelman Jean Butez open tot 2026

De Franse doelman Jean Butez verbindt zijn lot langer aan Antwerp. De nummer één tussen de palen verlengde zijn contract op de Bosuil tot 2026. De Great Old kwam vrijdag met dat nieuws naar buiten in een filmpje op Twitter.

De inmiddels 27-jarige keeper is sinds 2020 aan de slag bij de oudste club van het land. Hij maakte destijds de overstap van Moeskroen.

Butez, die gisteren/donderdag met Antwerp nog naast de groepsfase voor de Conference League greep na een pijnlijke 1-3 nederlaag in eigen huis tegen het Turkse Basaksehir in de terugwedstrijd van de play-offronde, is een van de steunpilaren in het elftal van Mark van Bommel.

In de vaderlandse competitie kenden Butez en co een vlekkeloze start. Na vier wedstrijden hebben ze met 12 op 12 nog het maximum van de punten.