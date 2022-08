Pfizer/BioNTech vervolledigt aanvraag vaccin aangepast aan de huidige omikronvarianten

Dat coronavaccin bestaat voor de helft uit het originele coronavaccin van beide bedrijven. De andere helft werd aangepast aan de omikronsubvarianten BA.4 en BA.5 die momenteel wereldwijd verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de infecties.

Volgens beide fabrikanten bleek uit preklinische gegevens dat een booster met het vaccin een “sterk neutraliserende antilichaamrespons” opwekt zowel tegen BA.4/BA.5, als tegen de eerdere omikronsubvarianten en het oorspronkelijke coronavirus.

Het EMA kondigde eerder aan op 1 september een uitspraak te willen doen over de aangepaste coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna voor de BA.1-omikronsubvariant. Tegelijkertijd is het EMA ook het BA.4/BA.5-vaccin van Pfizer en BioNTech al onder de loep aan het nemen. Maandag dienden beide bedrijven daarvoor ook al een aanvraag in bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA.