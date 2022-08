Bijna 15 procent meer honden op adopteereendier.be in twee jaar tijd

In 2021 boden Vlaamse dierenasielen 1.255 honden aan via het platform adopteereendier.be, zo laat Dierenwelzijn Vlaanderen vrijdag weten op Wereld Hondendag.

In vergelijking met 2019, toen de dierenasielen 1.093 honden ter adoptie stelden op de site, gaat het om een toename van 15 procent in twee jaar tijd. In 2020 waren er minder honden (985). Dat betekent dat er vorig jaar 270 honden ofwel 27 procent meer honden ter adoptie zijn gesteld op de website dan in 2020.

Dierenasielen kunnen op de website adopteereendier.be, die sinds oktober 2018 bestaat, een beschrijving en foto plaatsen van de dieren die ter adoptie staan. “Wie op zoek is naar een hond, kat of ander huisdier, neemt daar best eerst een kijkje”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster van het Vlaams departement Omgeving. De dierenasielen nemen altijd eerst contact op “om na te gaan of er een match mogelijk is”, aldus Borgmans.

Naast honden, zijn ook katten en andere dieren terug te vinden op de website. In totaal stonden in 2021 meer dan 6.450 dieren ter adoptie op het platform, tegenover iets meer dan 3.420 in 2019. De groei van het aanbod dieren hangt samen met een meer intensief gebruik van de website door Vlaamse dierenasielen, zo benadrukt Borgmans. Zij zijn daartoe niet verplicht maar kunnen een subsidie van 3.000 euro krijgen voor het gebruik van het platform, klinkt het.

Er bestaan verschillende redenen waarom honden in een asielcentrum terechtkomen. Dat kan zijn doordat de eigenaar niet meer voor het dier kan zorgen of omdat het in beslag werd genomen. Niet alle honden die in een dierenasiel belanden worden ter adoptie gesteld op de website, onderstreept Borgmans. De cijfers geven daardoor geen volledig beeld van het totaal aantal honden in de Vlaamse dierenasielen.