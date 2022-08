Washington stelt ambassadeur aan voor Noordpoolgebied

De Verenigde Staten hebben vrijdag aangekondigd dat ze een ambassadeur aanstellen die verantwoordelijk wordt voor het hele Noordpoolgebied. In volle klimaatcrisis wijst die beslissing op het belang dat Washington hecht aan deze strategische regio waar ook al de concurrentie met andere grootmachten China en Rusland speelt.

“Een Noordpoolgebied dat zowel vreedzaam, stabiel, welvarend is en samenwerkt, is van strategisch belang voor de Verenigde Staten, vooral voor de strijd tegen de opwarming van de aarde”, aldus adjunct-woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Vedant Patel. De Amerikaanse Senaat moet de oprichting van een ambassadeurspost nog goedkeuren. Vandaag is carrièrediplomaat Jim DeHart Amerikaans coördinator voor het Noordpoolgebied.

De aankondiging komt er nu zaterdag overleg start van het internationaal forum voor de poolcirkel, gewijd aan Groenland. Eerder dit jaar zegden zeven van de acht leden van de Arctische Raad, waaronder de VS, hun deelname aan dat overlegorgaan op toen Rusland, kort na de inval in Oekraïne, het roterend voorzitterschap opnam.

Nu het pakijs op de Noordpool begint te smelten, komen er nieuwe economische of militaire mogelijkheden, omdat er zo nieuwe scheepvaartroutes ontstaan. Volgens een recente studie is het Noordpoolgebied de voorbije 40 jaar bijna vier keer zo snel opgewarmd als de rest van de planeet.