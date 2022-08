Parket vraagt vervolging François Fornieri voor handel met voorkennis

Er is sprake van verdachte transacties bij de aankoop van aandelen Mithra, het farmabedrijf gespecialiseerd in vrouwengeneeskunde dat Fornieri eind de jaren negentig oprichtte. François Fornieri, voetbalfiguur Luciano D’Onofrio en zakenman Samuel Di Giovanni werden op 28 april 2021 thuis opgepakt voor verhoor.

Het gaat om verdachte transacties tussen eind 2018 en begin 2019, ter waarde van meer dan 800.000 euro. Het geld zou van een privérekening van Fornieri naar een van Di Giovanni gegaan zijn. Hij zou vervolgens geïnvesteerd hebben in aandelen Mithra, die nadien zeer snel in waarde gestegen zijn. Beiden werden destijds in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, witwassen en handel met voorkennis. Luciano D’Onofrio, in het verleden actief bij voetbalclub Standard Luik, werd destijds verhoord, maar niet in beschuldiging gesteld. Het gerecht wilde bij hem meer weten over de aankoop van aandelen Mithra in 2015 voor bijna 500.000 euro.

Advocaten verrast

Volgens de kranten heeft het parket nu voor de drie de doorverwijzing gevraagd voor handel met voorkennis. Ook voor de vroegere bankier van Di Giovanni en de vrouw van de bankier werd dit gevorderd. Het openbaar ministerie vroeg de buitenvervolgingstelling voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen.

Verschillende advocaten van betrokkenen reageerden in de pers. De advocaat van Fornieri kaartte aan geen toegang tot het dossier te hebben en zei de doorverwijzing niet te begrijpen. Volgens de advocaat van Di Giovanni zijn de elementen ten laste in het dossier licht. De advocaat van D’Onofrio verklaarde niet op de hoogte te zijn van de doorverwijzing en reageerde verrast omdat zijn cliënt niet in verdenking gesteld was in de zaak, in tegenstelling tot Fornieri en Di Giovanni.