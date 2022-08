“Traditie rond benoeming premier doorbroken om broze gezondheid Queen”

De verandering in de traditie om de nieuwe premier op Buckingham Palace te benoemen is volgens de Britse krant The Mirror het gevolg van de broze gezondheid van de 96-jarige vorstin. Artsen hebben haar geadviseerd om niet teveel te reizen en de benoeming op 6 september valt midden in de periode dat Elizabeth traditioneel op Balmoral Castle in Schotland verblijft. Normaliter verblijft ze daar van juli tot oktober.

Op 5 september kiezen de conservatieven wie de in juli afgetreden Johnson zal opvolgen. De strijd gaat tussen Rishi Sunak of Liz Trus