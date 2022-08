Franse parlementsleden hebben een letterlijk stinkend dossier op tafel gegooid van de Europese Commissie. Ze willen dat er onmiddellijk juridische stappen tegen het Verenigd Koninkrijk worden genomen. Watermaatschappijen laten daar – nauwelijks gehinderd – massaal ongezuiverd rioolwater via rivieren in zee vloeien. En dat komt in de Noordzee terecht.