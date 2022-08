Bologna-coach praatte al met Zirkzee: “Hij kan een fantastisch koppel vormen met Arnautovic”

Bologna en niet Anderlecht of Stuttgart lijkt de bestemming te worden van Joshua Zirkzee (21). Bologna deed Zirkzee en Bayern München een aantrekkelijk voorstel en dat lijkt het te zullen halen. Bologna-coach Sinisa Mihajlovic had het vrijdag in zijn persbabbel voor het duel met AC Milan al over de 21-jarige Nederlandse spits. “Ik ken Zirkzee: hij deed het vorig jaar erg goed en ik heb al met hem gesproken.”

“Hij is zeer sterk, heeft body, snelheid en scorend vermogen. Samen met Marko Arnautovic kan hij een fantastisch aanvalskoppel vormen waar tegenstanders het moeilijk mee zullen hebben. Hij zal een moeilijke opponent zijn”, aldus Mihajlovic.

Anderlecht volgt het dossier van Zirkzee van nabij en hoopte in de laatste dagen van de mercato te kunnen toeslaan. De Nederlandse spits deed het vorig seizoen uitstekend tijdens zijn uitleenbeurt aan Anderlecht (18 goals en 13 assists in 47 wedstrijden) en zag een definitieve terugkeer wel zitten. Aangezien zijn contract in 2023 afloopt, hoopte Anderlecht bij gebrek aan een andere oplossing in de slotdagen van de mercato kans te maken bij Bayern München. Maar Bologna deed een voor alle partijen interessant bod: 8,5 miljoen euro transfersom, vijftig procent op de meerwaarde bij doorverkoop en een terugkoopclausule van naar verluidt 20 tot 25 miljoen euro. Zirkzee zelf krijgt een lucratief contract tot 2026.

Bayern-coach Julian Nagelsmann legde tijdens zijn persconferentie uit waarom Bayern Zirkzee laat gaan, maar tegelijk zit in zijn uitleg ook een verklaring voor de terugkoopclausule. Nagelsmann gelooft in het potentieel van Zirkzee. “Hij heeft enorm veel talent, is een intelligente afwerker en heeft een fantastisch lichaam. Hij heeft alles wat een topspits nodig heeft en kan alles bereiken, bij eender welke club, maar in bepaalde situaties moet hij één of twee stappen meer zetten.”(vdm, jug)