Ook watermerken lijden onder prijsstijgingen: groep boven Spa en Bru ziet resultaten fors terugvallen

De groep Spadel had tegenvallende bedrijfsresultaten in de eerste helft van dit jaar.

De groep, bekend van onder meer de watermerken Spa en Bru, zag zijn bedrijfsresultaat (ebit) in de eerste helft van dit jaar met 33 procent terugvallen ten gevolge van gestegen grondstof- en energieprijzen. De groep realiseerde in het eerste semester een omzetstijging met 11,2 procent. De nettowinst kwam uit op 8,4 miljoen euro, een daling met 53 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De omzetstijging deed zich op alle markten van de groep voor, met stijgingen van bijna 10 procent in de BeLux, 10,5 procent in Nederland, 9,3 procent in Frankrijk en meer dan 24 procent in Bulgarije. De omzetstijging was volgens Spadel vooral te danken aan de groei van de verkoopvolumes en aan de lancering van een aantal innovaties die goed zijn onthaald door de markt.

De daling van het bedrijfsresultaat was volgens de groep vooral te wijten aan de sterke stijging van de grondstoffen- en energieprijzen. De daling van het bedrijfsresultaat werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door prijsverhogingen en een besparingsplan.

De groep verwacht een aanhoudende omzetgroei, maar een aanzienlijke daling van het bedrijfsresultaat over het volledige jaar 2022. Het zoeken naar een evenwicht tussen de stijgende grondstofprijzen en de retailprijzen zal in de komende maanden een belangrijke uitdaging zijn, aldus Spadel.