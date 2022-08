Tapijtenmaker Balta verhoogt prijzen als reactie op stijgende kosten: “Maatregelen zijn nodig”

De winst voor aftrek van interesten, belastingen, afwaarderingen en waardeverminderingen (ebitda) daalde met 17,6 procent tot 17 miljoen euro. De daling zat enkel bij de Europese activiteiten, in de Verenigde Staten was er een toename.

Als reactie op stijgende kosten voor grondstoffen, energie en transport heeft Balta naar eigen zeggen in alle bedrijfstakken prijsverhogingen doorgevoerd. In Europa, waar de kosteninflatie volgens het bedrijf aanhoudend hoog is, "zijn meer prijsmaatregelen nodig". Deze worden ook uitgevoerd, luidt het. Nog in Europa stelde Balta vast dat de bezoekersaantallen in de winkels in veel landen lager uitkwamen.

In april verkocht Balta een reeks activiteiten aan de Britse groep Victoria. Ook de merknaam ging over de toonbank, waardoor het bedrijf later dit jaar een andere naam zal voorstellen. Bij Balta werken bijna 1.300 mensen. In België heeft het bedrijf fabrieken in Tielt en Zele, in de VS is er een vestiging in Los Angeles.