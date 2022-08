Napolitaanse socialite die jarenlang Navo-officieren rond haar vinger wond, blijkt Russische spion

Maria Adela, die zich jarenlang voordeed als een Duits-Peruviaanse juwelenontwerpster in Napels, werd onthuld als Russische militaire spion. — © rr/BELGA

Meer dan tien jaar lang ging Maria Adela door het leven als het kind van een Duitse vader en een Peruviaanse moeder. Ze zwermde door Europa en opende een juwelenwinkel in Napels, waar het militair commandocentrum van de Navo gevestigd is. Daar bouwde ze een netwerk uit als socialite, en gaf ze feestjes voor Navo-officieren, die ze gretig charmeerde en rond haar vinger wond. Nu onthullen onderzoeksjournalisten dat Maria eigenlijk Olga heet, en een Russische militaire spion is.