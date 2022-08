Groen pakt uit met nieuw logo en nieuwe huisstijl: “We worden kleurrijker dan ooit”

Het eerste partijcongres van co-voorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout vindt dit weekend plaats te Gent. Een groot feest worden om de Groene kopstukken in de verf te zetten. Refresh, heet het. En daarmee wordt alvast duidelijk dat Groen haar blik op de wereld tracht te verruimen. Of moeten we zeggen: ‘refreshen’?