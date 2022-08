Jongen met autisme uit ‘Steenrijk, straatarm’ aangevallen, vader dient klacht in bij politie

De rijke ondernemersfamilie Debaere-Verstraete uit Wingene die vorig jaar een weekend van huis wisselde met alleenstaande vader Ronny en zijn twee zonen, nodigden Ronny en de kinderen onlangs uit op een etentje bij hen thuis. Ze vernamen daar dat Ronny sinds kort uit schuldbemiddeling is en verspreidden hierover dinsdag een persbericht. Ronny wist dat op voorhand niet, was eerst wat verbaasd, maar stond toch een interview toe, want het nieuws klopte wel.

Die hernieuwde belangstelling kreeg donderdag een wrange wending. “Mijn zoon Killian (14) en zijn plusbroer Brent (15) zijn in elkaar geslagen hier op het speelplein in de Zonnedauwlaan. Ze waren er rolletjes pepermuntjes tegen 1 euro aan het verkopen, om wat winst te maken. Ik kan zo’n ondernemingszin alleen maar toejuichen. Maar andere jongens die er op vakantie zijn bij een gezin dat in de nieuwe sociale woonwijk woont, begonnen hen uit te dagen. Ze stelden vragen over Killians autisme, wat in de uitzending kort aan bod kwam. Ze verwezen naar de artikels en zeiden ‘Wat is het, ben je al zo arm dat je rolletjes pepermunt moet gaan verkopen?”

Klacht ingediend

Het kwam tot een gevecht, waarbij vooral Brent toegetakeld werd. Zijn oog werd dichtgeslagen- en een draadje van zijn beugel is doormidden. “Bij Killian valt het nog mee. Ik heb de politie gebeld, maar omdat het gevecht al afgelopen was kwamen ze niet meer. Ik ben vandaag wel klacht gaan indienen samen met Killian bij de politie. Wij wonen in een woning in de oude sociale wijk en hebben de indruk dat de kinderen van de nieuwe wijk het nieuw speelplein voor zich willen claimen. Killian en Yulian zijn erg van slag en vragen al om te verhuizen, maar zo eenvoudig is dat niet.”