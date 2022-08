Video opgedoken van conservatieve christelijke organisatie waar Amerikaanse opperrechter deel van uitmaakt

De christelijke Amerikaanse organisatie People of Praise vierde onlangs haar vijftigste verjaardag. In een video van een recente bijeenkomst naar aanleiding daarvan verklaart Dorothy Ranaghan, de vrouw van oprichter Kevin Ranaghan, dat vrouwelijke leden van de vereniging intens huilden toen er tijdens bijeenkomsten werd gesproken over de rol van mannen en vrouwen in een relatie. De vereniging beschouwt mannen als het hoofd van de familie en in die zin zijn ze dus dominant aan vrouwen.

‘Sommigen van mijn vrouwengroep – die nog altijd in de vereniging zitten – droegen de hele tijd een zonnebril om te verhullen dat hun ogen vol tranen stonden’, zei Ranaghan. ‘Ze hielden bij wijze van spreken de leuning van hun stoel vast omdat ze schrik hadden voor wat ze weer te horen zouden krijgen.’

‘Maar op het einde kwam alles weer goed’, voegde ze daar nog aan toe, waarna de man die haar interviewde zijn lach niet kon bedwingen.

Het is voor het eerst dat negatieve opmerkingen van vrouwen over de vereniging openbaar worden gemaakt. Leden van de groep die de vereniging al eerder verlieten, beklaagden zich al over de vraag om zich te onderwerpen aan hun man.

Controle over financiën en privéafspraken

De Britse krant The Guardian meldde eerder al dat oprichter Kevin Ranaghan de volledige controle eiste over zijn echtgenote, onder meer over haar financiën en over met wie ze privéafspraken maakte.

Rechter Amy Coney Barrett leefde tijdens haar rechtenstudie bij de familie Ranaghan. Ze heeft zich nooit uitgesproken over haar lidmaatschap van People of Praise, waarin haar vader een leidende rol speelde. Het enige wat Barrett ooit zei, is dat ze ‘overtuigd christelijk’ was en dat haar godsdienstige overtuigingen nooit haar werk als rechter in de weg zouden staan.

De afgelopen jaren kwam Barrett wel in de spotlights met haar tegenstand tegen de abortusrechten en haar standpunt in de zaak Roe v. Wade.