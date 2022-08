Fans geschokt door ex van Schwarzenegger: “Wat heeft ze zichzelf aangedaan?”

Beelden van Maria Shriver, de ex van Arnold Schwarzenegger, maken heel wat tongen los op internet. Nadat de Kennedy-telg zorgeloos hoopte te genieten van een zonovergoten wandeling door de straten van Los Angeles, raakten haar fans (en critici) niet uitgepraat over hóe ze dat deed.

Voor de 66-jarige vrouw leek er geen wolkje aan de lucht. Gekleed in een casual legging en eenvoudige top probeerde Shriver een frisse neus te halen. Al snel na haar wandeling leidde haar verschijning tot heel wat ophef op Twitter.

”Wat heeft Maria Shriver met haar gezicht gedaan? Gruwelijk”, pent een Twitteraar neer. Een andere stelt vol ongeloof dat “iemand die foto zou moeten bewerken”. Het regent reacties van mensen die volledig van de kaart lijken te zijn door het uiterlijk van Shriver. “Niet om onbeleefd te zijn, maar waarom ziet Maria Shriver eruit als een Klingon?”, vraagt iemand zich af, verwijzend naar een buitenaards wezen uit Star Trek. “Het is zo triest als vrouwen zichzelf dit aandoen. Het ziet er nooit goed uit als ze met hun gezicht knoeien. Nooit”, reageert een ander.

Zelf lijkt Shriver zich nergens druk om te maken. Niet voor niets besloot ze de make-up die dag te laten voor wat het was en ook nog eens fier naar buiten te gaan met de kennis dat overal paparazzi op de loer liggen. De Kennedy-telg heeft dan ook meer dan eens aangegeven geen problemen te hebben met ouder worden.

Niet bang om ouder te worden

Onlangs nog schreef ze in een stuk voor Oprah Daily dat ze met “hoop en vreugde” naar de toekomst kijkt en al een tijd niet meer rouwt om zogenaamde verloren jeugdigheid. “We moeten onze visie op ouder worden - hoe we onszelf moeten ’verbeteren’ of er alles aan moeten doen om eruit te zien zoals we deden toen we in de twintig en dertig waren - herbekijken”, stelt ze. “Het zorgt ervoor dat velen van ons ronduit bang zijn om ouder te worden. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Ik heb het mijn missie gemaakt die visie te herschrijven naar hoe ik het beleef.”

Maria Shriver en Arnold Schwarzenegger in 2002. — © AP

En hoewel deze instelling te prijzen is en het door sommigen mogelijk bewonderenswaardig te noemen is om je als celebrity op deze manier te laten zien, rijst wel de vraag: Is Shriver wel echt tevreden met het ouder worden? Of laat deze foto juist zien dat ze er alles aan heeft proberen te doen om haar jeugdigheid zo lang mogelijk vast te houden? “Ik zal mijn rimpels wel gewoon houden. Dit ziet eruit alsof plastische chirurgie helemaal verkeerd is gegaan”, concludeert een Twitteraar.