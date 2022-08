Wetenschappers graven grootste dinosaurus ooit gevonden in Europa op

Paleontologen in Portugal hebben misschien wel de grootste dino ooit in Europa opgegraven. Het skelet werd ontdekt tijdens verbouwwerken aan een woonhuis.

De overblijfselen van de dino werden in 2017 ontdekt in de Portugese stad Pombal toen een man renovatiewerken aan zijn woning wou uitvoeren. Paleontologen begonnen eerder deze maand aan de opgravingen van de dino. Het zou mogelijk om een Brachiosaurus gaan, wat zou betekenen dat het een reusachtige dinosaurus is. Een Brachiosaurus kon wel 12 meter groot en 25 meter lang worden.

Het skelet zou mogelijk zo’n 150 miljoen jaar oud zijn en werd in een vrij intacte staat teruggevonden. Een internationaal team helpt bij de opgraving van het reptiel en hoopt dat er nog meer te vinden is in de buurt van de dino.

(sgg)