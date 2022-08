Trump hekelt ‘heksenjacht’ op zijn persoon nu document dat huiszoeking motiveert is vrijgegeven

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump is verontwaardigd dat het ministerie van Justitie een document publiek heeft gemaakt, dat de huiszoeking bij gewezen president Donald Trump in Florida motiveert. Trump hekelt een “heksenjacht” tegen zijn persoon op het platform Truth Social, dat hij mee heeft opgericht.

Hij beschuldigt de federale politiedienst FBI en het ministerie van Justitie van bedrog. Volgens hem zou uit het document immers niet blijken dat hij nauw zou hebben samengewerkt met de FBI. Ook levert het document volgens Trump geen bewijzen dat hij documenten over kernwapens zou achtergehouden hebben.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vrijdag een document publiek gemaakt, dat de huiszoeking bij gewezen president Donald Trump in Florida motiveert. Het grootste deel van de inhoud van het document is weliswaar onleesbaar gemaakt in belang van het onderzoek, omdat getuigen, FBI-agenten of andere betrokkenen in gevaar kunnen komen als hun identiteit bekend zou worden.

Het document telt 38 pagina’s. Het gaat om een onder ede afgelegde verklaring waarin wordt uitgelegd waarom gevonden bewijs reden was voor de huiszoeking in Trumps resort Mar-A-Lago in Palm Beach (Florida), waar twintig dozen met deels zeer vertrouwelijke overheidsdocumenten in beslag werden genomen.