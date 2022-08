De Gentse professor Mattias Desmet is uitgegroeid tot een fenomeen in de Verenigde Staten. Auteur van een bestseller, en uitgenodigd bij de populaire Fox News-presentator Tucker Carlson. Opmerkelijk, want in eigen land is hij sinds de coronapandemie vooral omstreden door zijn kritiek op het beleid, dat hij vergeleek met de opkomst van het nazisme en stalinisme.