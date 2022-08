AA Gent-Antwerp, dat is behalve een kraker tussen uitdagers van Club Brugge, ook een broederstrijd tussen Vadis Odjidja (33) en Radja Nainggolan (34), sinds lang goeie vrienden. Een steekspel over hun gezamenlijk verleden, de nabije toekomst en... Club Brugge met of zonder Hans Vanaken.