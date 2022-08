Amerikaanse advocaat slaat ex-vrouw dood voor ogen van hun drie kinderen

De politie werd dinsdag opgeroepen naar het huis van de 31-jarige Anders Odegaard. Daar troffen agenten zijn 31-jarige ex-vrouw aan in de gang in een plas bloed. De vrouw was naar het huis van haar voormalige echtgenoot gegaan om hun vijf kinderen op te halen. De man, die enkel ondergoed droeg op het moment van de feiten, zou haar toen aangevallen hebben.

Hun oudste zoon van negen jaar liep het huis uit en kon een motorrijder tegenhouden. De jongen zou tegen de man gezegd hebben dat hun mama in het huis lag en hevig bloedde. De jongen zou hem gezegd hebben dat hij dacht dat zijn mama dood was. De motorrijder vroeg aan de jongen wie nog in het huis was, waarop de jongen reageerde dat zijn vader aanwezig was.

De negenjarige jongen en zijn één jaar jongere broer zouden gezien hebben hoe hun vader hun moeder aanviel. Ook hun driejarige broertje was getuige van de aanval. Hij zou in de armen van zijn moeder gelegen hebben om het moment van de aanval. Twee andere kinderen zouden in de auto van de vrouw gezeten hebben. De vrouw ademde niet meer toen ze door de politie gevonden werd en had een grote wonde aan het hoofd. Ze werd later in het ziekenhuis hersendood verklaard.

De politie trof de man aan in de keuken van het huis. Enkel in zijn ondergoed. Er hing ook bloed boven zijn wenkbrauw en in zijn haar. Toen de politie hem vroeg wat er gebeurd was, kon hij enkel antwoorden dat hij zich niet goed voelde. De kinderen verklaarden aan de politie dat ze hun vader al vaker agressief hadden gezien tegenover hun mama.

Het koppel zou tien jaar getrouwd zijn voor ze uit elkaar gingen in 2020.

(sgg)