Clubloze Paul-José Mpoku duikt op in tribune bij Charleroi-Club Brugge

Paul-José Mpoku (30) was vrijdagavond een opvallende toeschouwer in de tribune tijdens de match tussen Charleroi en Club Brugge. De voormalige aanvallende middenvelder van Standard zit zonder club sinds hij zijn contract bij het Turkse Konyaspor verbrak.

Mpoku liet enkele dagen geleden al verstaan dat er gesprekken over een terugkeer naar België gaande zijn.“Ik heb contacten gehad met buitenlandse ploegen en verkies een plek waar mijn vrouw en zoon zich goed voelen”, zei hij in La Dernière Heure. “Dit kan bijvoorbeeld in de Emiraten zijn of Qatar, waar de steden en scholen internationaal zijn. Ik heb ook contact gehad met een Belgische club. Er is contact opgenomen met mijn zaakwaarnemer Stijn Francis en er hebben al gesprekken plaatsgevonden.”

De vraag is of Charleroi de club in kwestie is. Mpoku heeft een verleden bij aartsvijand Standard en zette de deur voor een terugkeer naar Sclessin nadrukkelijk open. “Iedereen weet dat mijn huis nog steeds vlakbij het stadion is. Mijn liefde voor de club is niet veranderd. Als de huidige directie denkt dat ze me nodig hebben… Mijn deur staat altijd open.”