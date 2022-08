‘Maar’ 2.000 PCR-testen verwerkt, en voor 20.000 betaald: labo’s van universiteiten krijgen half miljoen per maand om paraat te blijven

De acht labo’s die aangesloten zijn bij het federaal testplatform verwerken nauwelijks nog enkele honderden PCR-testen per dag, maar ze krijgen nog altijd de middelen om 2.500 testen per dag te onderzoeken. Elke maand betaalt de overheid hen een forfait van 576.000 euro.

Het federaal testplatform krijgt maandelijks nog 576.000 euro uit het budget van Volksgezondheid. Aan het platform zijn acht universitaire labo’s verbonden die in volle coronacrisis de testcapaciteit van de ziekenhuis- en privélabo’s moesten aanvullen. Voor de opstart, toen nog onder staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD), kregen ze 275.000 euro per labo en vanaf dan ook een maandelijks forfait van 720.000 euro, vooral voor personeelskosten.

Daartegenover stond de garantie dat ze – bij hoge nood – tot 7.000 PCR-testen per dag moesten kunnen verwerken. Toen in het najaar van 2021 bleek dat geen enkel van de acht labo’s aan 2.000 tests per dag kwam, werd de maandelijkse toelage een eerste keer verlaagd naar 270.000 euro. Vandaag, tweeënhalf jaar na het uitbreken van corona, bedraagt die nog 72.000 euro per labo, of in totaal 576.000 euro per maand. Daarmee moeten ze in staat zijn om elk 2.500 tests per dag te verwerken.

Uit de cijfers van Sciensano blijkt echter dat de universitaire labo’s de laatste maanden zelfs samen geen 2.000 tests per dag meer verwerken. In juli waren er in heel het land 10.000 à 11.000 PCR-testen per dag. Gemiddeld 85 procent daarvan ging naar de laboratoria in de privé en in de niet-universitaire ziekenhuizen. Volgens N-VA-Kamerlid Frieda Gijbels is het “hoog tijd om de stekker uit het federale platform te trekken. De universitaire labo’s hebben zelf aangegeven dat er overschotten waren, maar minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft me nooit willen vertellen wat daarmee gebeurt. Ondertussen worden miljoenen euro’s uitgedeeld.”

“Geen transparantie”

De minister van Volksgezondheid maakt nog geen aanstalten om het federaal platform stop te zetten. “Het is een nuttige reservecapaciteit, die gebruikt kan worden als er een opschaling nodig is”, zegt hij. “We willen geen tweede keer overvallen worden door capaciteitstekorten in de private markt.”

“Expansiecapaciteit of niet, maar de middelen die niet gebruikt worden waarvoor ze bestemd zijn, moeten wel in kaart gebracht worden”, zegt Gijbels. “Nu is er geen transparantie.” Volgens N-VA is een reservecapaciteit ook mogelijk zonder het federaal platform, is dat al lange tijd zo en had het platform zelfs nooit moeten worden opgericht. De universiteiten ontkennen dat. “Er zijn wel degelijk periodes geweest dat ook wij overspoeld werden, omdat de andere labo’s het niet meer aankonden”, zegt professor Bruno Verhasselt van het UZ Gent.

Vandaag wordt er nauwelijks getest. Maar ook wanneer het beest in de herfst opnieuw de kop zou opsteken, lijkt het volgens alle betrokkenen onwaarschijnlijk dat de privélabo’s het niet zouden redden. “Ze hebben inderdaad fors geïnvesteerd”, zegt ook Verhasselt, “omdat het een winstgevende activiteit is. Momenteel is de capaciteit veel uitgebreider.” Eind oktober loopt de huidige overeenkomst af. Dan wil Vandenbroucke “in functie van de pandemic preparedness bekijken welk beleid hij verder zal voeren”.