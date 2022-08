Lommel wint Limburgs onderonsje tegen Jong Genk in Challenger Pro League, Dender kan weer niet winnen

Lommel heeft op de derde speeldag in de Challenger Pro League met 0-3 gewonnen tegen Jong Genk. Door de zege komen de Limburgers voorlopig aan de leiding in het klassement.

In een flauwe eerste helft leken beide ploegen zonder doelpunt de kleedkamer in te duiken, maar dat was buiten Cauê Santos (43.) gerekend. Na mistasten in de Genkse defensie kon de Braziliaan van dichtbij scoren. Ook na rust bleven de Limburgse ploegen in evenwicht, tot Agustin Anello (60.) de 0-2 kon scoren. Daarna leek de veer gebroken bij Jong Genk en Anello (74.) mocht een tweede keer gaan juichen.

Door de zege is Lommel nu voorlopig alleen leider in de Challenger Pro League met 6 punten. Er zijn wel nog vier ploegen die over de Noord-Limburgers kunnen springen. Jong Genk blijft zevende met drie punten.

SL16 haalde het intussen met 0-1 bij Dender. Het winnende doelpunt viel pas laat in de tweede helft. Dender was in de eerste helft de betere ploeg, maar kon dat veldoverwicht niet omzetten in doelpunten. De jonkies van Standard kregen de bal geen enkele keer in het kader. Na rust ging SL16 plots veel meer ondernemen. Ze kregen meer balbezit en in minuut 74 viel dan ook het eerste en enige doelpunt. Léandre Kuavita zorgde voor de 0-1.

Door de nederlaag blijft Dender alleen laatste in de Challenger Pro League met nul punten. SL16 springt naar de tweede plaats met vijf punten, eentje minder dan leider Lommel.